Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu prêt à contrarier Messi pour cette piste à 111M€ ?

Publié le 11 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

Alors que Lionel Messi militerait en interne pour témoigner de l’arrivée de Lautaro Martinez, le FC Barcelone pourrait être contraint de se retirer du dossier afin de se mettre toutes les chances de son côté pour Neymar.

« Il est spectaculaire. Ça se voyait qu’il allait être un grand joueur. Aujourd’hui, il explose et il le montre. Il est très fort, il est très bon en un contre un, il marque beaucoup de buts. Il est très complet » . Courant février à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Lionel Messi ouvrait alors grand la porte du FC Barcelone à Lautaro Martinez. Le jeune attaquant de 22 ans aurait même reçu une première proposition salariale de la part du Barça en marge du mercato estival. Cependant, le buteur de l’Inter ne devrait pas quitter Milan à l’intersaison pour rejoindre le FC Barcelone, le club blaugrana ayant une autre priorité sur le marché.

Le Barça lâcherait l’affaire pour Lautaro Martinez à cause… de Neymar ?