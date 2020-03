Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu ne lâcherait rien dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 16 mars 2020 à 15h00 par D.M.

A la recherche d’un avant-centre, le FC Barcelone aurait activé plusieurs pistes. Et l’une d’elles mènerait vers Timo Werner qui brille sous le maillot du RB Leipzig.

Le FC Barcelone aurait comme priorité de recruter un avant-centre lors du prochain mercato estival. Attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez serait l’objectif numéro un des dirigeants catalans. Le FC Barcelone apprécierait le profil du joueur de l’Inter et pourrait payer sa clause libératoire fixée à 111M €. Parallèlement à ce dossier, la formation blaugrana aurait également activé la piste menant à Timo Werner.

Une opération à 60M € pour Werner ?