Mercato - Barcelone : Bartomeu fait le point sur l’avenir de Suarez !

Publié le 29 janvier 2020 à 12h00 par B.C.

Alors qu’il vient de fêter ses 33 ans, Luis Suarez souhaite prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Un dossier évoqué par Josep Maria Bartomeu.

Actuellement blessé, Luis Suarez ratera plusieurs mois de compétition, incitant alors le Barça à recruter un attaquant cet hiver. Un coup dur pour l’international uruguayen, qui n’avait pas caché son envie de prolonger avec le club culé quelques semaines avant cette blessure : « Mon contrat court jusqu'en 2021, avec une option jusqu'en 2022. Je me sens très bien, très heureux ici. (…) Je suis dans la meilleure équipe du monde, dans laquelle j'ai toujours voulu jouer. Ma famille est très heureuse et j'espère passer le plus de temps possible au Barça ». En marge d’un gala organisé par Mundo Deportivo lundi, Josep Maria Bartomeu en a profité pour évoquer la situation de Luis Suarez, et le président du FC Barcelone n’écarte aucune possibilité pour son avenir.

« La prolongation de Suarez n’est pas sur la table »