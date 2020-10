Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu dégaine une offre pour boucler une nouvelle recrue !

Publié le 3 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

A la recherche d'un défenseur central, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Eric Garcia. Et les Blaugrana auraient soumis une nouvelle offre à Manchester City.

Alors que l'avenir de Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo paraît incertain, le FC Barcelone s'activerait pour recruter un défenseur central. Après l'arrivée de Sergiño Dest, les Blaugrana aimeraient offrir un second renfort à Ronald Koeman avant la fin du mercato. Miralem Pjanic, Trincao et Pedri sont des arrivées de longue date, bouclées avant la nomination du technicien néerlandais à la tête de l'équipe. « Au niveau offensif, nous avons de nombreuses variantes et la partie défensive est une zone plus faible en raison de la blessure d'Umtiti. Nous ne signerons pas seulement pour le plaisir de signer. Et si nous le faisons, ce sera pour qu'il puisse vraiment nous aider », avait déclaré cette semaine Ramon Planes. Et les propos du secrétaire technique du Barça se confirment concernant l'arrivée d'un renfort défensif...

10 M€ pour Eric Garcia