Mercato - Barcelone : Au Barça, on compte sur Rakitic !

Publié le 18 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que l’heure du départ se rapprocherait pour Ivan Rakitic, Quique Setien semble avoir d’autres plans pour son protégé au FC Barcelone.

Depuis le début de la saison, notamment avec l’arrivée de Frenkie De Jong, Ivan Rakitic a vu son statut d’intouchable être remis en cause. S’il était toujours restait au FC Barcelone jusque-là, cette fois, cela pourrait bien être différent, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Pour Rakitic, il pourrait donc falloir aller voir ailleurs, et en coulisse, cela s’agiterait avec notamment les intérêts du FC Séville et l’Atlético de Madrid. Néanmoins, le voir encore rester au Barça n’est impossible, surtout à en croire Quique Setien.

« Je suis heureux de sa performance »