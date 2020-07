Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce sur la situation d’Aubameyang !

Publié le 18 juillet 2020 à 1h30 par D.M.

Mikel Arteta s’est montré rassurant concernant l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. L’entraîneur d’Arsenal a confié que l’attaquant était heureux dans son club actuel.

Le FC Barcelone prépare d’ores et déjà la succession de Luis Saurez. Pour remplacer l’attaquant uruguayen, le club catalan a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Mais en cas d’échec dans ce dossier, le FC Barcelone pourrait se tourner vers Pierre-Emerick Aubameyang. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’attaquant gabonais n’a toujours pas prolongé son contrat avec Arsenal et pourrait quitter les Gunners cet été. D’autant plus qu’Aubameyang ne manque pas de courtisans puisque selon les informations exclusives du 10 Sport, l'Inter et la Juventus se sont également positionnés.

« Je sais qu'Aubameyang est heureux »