Mercato - Barcelone : Deschamps prend position pour Griezmann !

Publié le 12 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone cet été, Antoine Griezmann reçoit de nombreux soutiens concernant ses performances et son avenir. Et Didier Deschamps en fait partie…

Antoine Griezmann galère toujours au FC Barcelone. Avec seulement 9 buts et 4 passes décisives en 35 rencontres de Liga disputées, l’international français est bien loin de son rendement qu’il avait à l’Atlético Madrid, qu’il a quitté pour rejoindre le Barça contre 120M€ l’été dernier. En grande difficulté, Griezmann peut néanmoins compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son coach, qui continuent de lui faire confiance. Et c’est désormais au tour de Didier Deschamps d’afficher son optimisme pour l’international français…

« La situation ne m’inquiète pas »