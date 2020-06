Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann déjà condamné au départ ?

Publié le 16 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté l’été dernier par le FC Barcelone, Antoine Griezmann a encore du mal à trouver ses marques en Catalogne. Et selon ce spécialiste du football espagnol, l’attaquant français devrait même finir par plier bagages…

120M€, c’est le montant investi l’été dernier par le FC Barcelone pour boucler le recrutement d’Antoine Griezmann en provenance de l’Atlético de Madrid. Longtemps désiré par le club blaugrana , l’attaquant de l’équipe de France a fini par céder aux avances du Barça, et pourtant, rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour Griezmann. Avec la présence de Lionel Messi dans son registre, il peine à retrouver son meilleur rendement. Mais faut-il pour autant craindre un départ d’Antoine Griezmann dans un avenir proche ?

« Je ne vois pas d’avenir pour Griezmann au Barça »