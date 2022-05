Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante sur un transfert de Koulibaly !

Publié le 20 mai 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le défenseur Kalidou Koulibaly (Naples) est sur les tablettes du FC Barcelone, le président napolitain Aurelio De Laurentiis s’est exprimé sur le potentiel transfert de son joueur.

Le FC Barcelone risque bien de connaitre un mercato estival assez mouvementé. Le club catalan veut renouveler sa défense centrale, en se libérant de ses indésirables (Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Oscar Mingueza) pour faire venir du sang neuf. Parmi les joueurs ciblés par le Barça : Kalidou Koulibaly, titulaire indiscutable au poste à Naples. Alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat en Italie, l’international sénégalais âgé de 30 ans pourrait rejoindre les rangs barcelonais, à en croire son président !

« Nous n’obligeons personne à rester à Naples »