Mercato - Barcelone : Laporta s'active en coulisses pour la succession d'Alba !

Publié le 24 janvier 2022 à 0h30 par La rédaction

Annoncé au début du mois de janvier dans le viseur de l'OM, Nicolas Tagliafico voudrait rejoindre le FC Barcelone. Mais le club catalan doit encore trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam.

A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone voudrait dépouiller l’Ajax Amsterdam. Le club catalan aurait ciblé Noussair Mazraoui, mais aussi Nicolas Tagliafico pour apporter une concurrence à Jordi Alba. Dans le viseur de l’OM en début de mercato hivernal, l’international argentin serait prêt à rejoindre la Catalogne selon les informations de Mundo Deportivo . Interrogé sur ce dossier, Erik Ten Hag n’a pas caché son agacement. « S'il y a des négociations avec le Barça pour Nicolas Tagliafico ? Je ne sais rien à ce sujet. (Marc) Overmars ne m'en a pas informé et il m'informe toujours quand c'est le cas. Si je laisserai partir Nicolas Tagliafico en cas d'offensive du Barça ? Arrêtons ça... tous ces 'et si'... (Eh bien, vous pouvez vous attendre à plus de cela la semaine prochaine...) Vous n'avez rien d'autre à faire ? (Non, pas vraiment) Non ? Eh bien moi, si. » a confié le coach de l’Ajax Amsterdam.

Le Barça cherche une solution pour Tagliafico