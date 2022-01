Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme coup de gueule sur le feuilleton Tagliafico !

Publié le 23 janvier 2022 à 21h00 par P.L.

Cherchant une doublure à Jordi Alba, le FC Barcelone se tournerait de nouveau vers Nicolas Tagliafico. Cependant, Erik Ten Hag a expliqué qu'il ne savait rien concernant ce dossier, avant de s'agacer.

Afin de retrouver les sommets du football européen, le FC Barcelone mise grandement sur le marché des transferts. Cet hiver, le club catalan a déjà enregistré deux arrivées avec Ferran Torres et Dani Alves. Cependant, les Blaugrana ne compteraient pas s’arrêter là. Joan Laporta explorerait plusieurs pistes, tant dans le secteur offensif que défensif. Dernièrement, il a donc été question d’un intérêt du Barça pour Nicolas Tagliafico, que le club culé suivait déjà il y a quelques temps, et ce, pour venir suppléer Jordi Alba.

«Je ne sais rien à ce sujet, arrêtons ça... tous ces 'et si'...»