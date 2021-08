Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti n'a pas dit son dernier mot face à Laporta !

Publié le 10 août 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors qu'il fait partie de la liste des indésirables du Barça, Samuel Umtiti n'a toujours pas quitté le club culé. Le Français préfèrerait lui rester chez les Blaugrana, et ne serait disposé qu'à partir de Barcelone seulement pour une top équipe.

Les galères pourraient continuer cet été pour Joan Laporta. Après l'incroyable retournement de situation dans le dossier Lionel Messi, dont le Barça ne peut pas assumer le contrat, le président catalan a toujours des difficultés pour dégraisser son effectif. Alors que Samuel Umtiti semblerait être poussé vers la sortie du Barça depuis le début du mercato, le Français pourrait bien donner du fil à retordre aux dirigeants barcelonais...

Umtiti veut rester au Barça