Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lionel Messi sur le point de basculer ?

Publié le 31 juillet 2021 à 12h30 par La rédaction

Alors que le championnat espagnol débutera le 15 août prochain, le FC Barcelone n'a toujours pas enregistré le retour de Lionel Messi. Le club catalan doit alléger sa masse salariale avant de l'inscrire dans son effectif.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, c’est une histoire qui dure. Arrivé durant son adolescence en Catalogne, l’attaquant argentin avait des envies de départ lors du dernier mercato estival, mais était revenu sur sa décision par amour pour son club de toujours et afin d’éviter d’entrer en conflit avec la direction de l’époque. Un feuilleton qui avait animé l’été 2020 et qui connait un nouvel épisode cette année. Lionel Messi a vu son contrat prendre fin en juin dernier et n’est plus lié au FC Barcelone. Le joueur argentin a profité de quelques jours de vacances avant de revenir en Catalogne. Pour l’instant, la Pulga est dans l’attente. Président du club catalan, Joan Laporta a érigé ce dossier en priorité et tente de trouver une solution pour acter cette signature. Mais la situation est dans l’impasse, car la masse salariale est élevée. Afin de ne pas dépasser le plafond salarial fixé par la Liga, le FC Barcelone doit vendre des joueurs lors de ce mercato estival.

Le Barça veut compter sur Messi pour le début du championnat

En effet, le FC Barcelone avait tenté de négocier avec Javier Tebas, le président de la Liga, afin qu’il fasse une exception, mais le dirigeant s’est montré inflexible. Tebas s’est, de nouveau, exprimé sur la situation de Lionel Messi et a indiqué que Joan Laporta avait son destin entre les mains : « Tout dépend du Barça. Ils connaissent les règles à propos du contrôle économique et il n'y a pas d'exception. Lorsqu'il est nécessaire de modifier des règles, il existe certaines conditions et à ce jour, il n'y a rien de prévu pour modifier quoi que ce soit. Le Barça me dit qu'ils ont l'espoir de vendre quelqu'un ou de baisser le salaire de quelqu'un d'autre, mais jamais de modifier le règlement pour que Messi reste. Je crois Laporta, qui a des informations directes, et s'il dit que les choses vont bien, je le crois. » Le club catalan n’a donc plus le choix et trouver une porte de sortie pour Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Miralem Pjanic. ou alors trouver un terrain d'entente avec ses cadres.

« Tout se passe bien comme prévu, tout avance correctement, tout se passe bien »