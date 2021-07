Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Ronald Koeman sur le départ ? La réponse !

Publié le 3 juillet 2021 à 16h00 par La rédaction

Âgé de 32 ans, Sergio Busquets est loin de ses plus belles années au FC Barcelone. Alors qu'il était critiqué cette saison, l'Espagnol pourrait rester au Barça, avant d'envisager une possible pré-retraite de l'autre côté de l'Atlantique.

Très actif depuis le début du mercato estival, le FC Barcelone a enchainé les renforts de choix. Après Sergio Agüero, Eric García et Emerson Royal, le Barça a officiellement recruté Memphis Depay, libre après la fin de son contrat à Lyon. Avec trois signatures sans la moindre indemnité de transfert, Joan Laporta s'est parfaitement adapté aux difficultés économiques que traversent le club catalan. Désormais, les dirigeants barcelonais voudraient régler la situation d'un cadre de l'effectif de Ronald Koeman : Sergio Busquets.

Busquets pour une dernière saison ?