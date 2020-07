Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu affiche une volonté forte avec deux cracks !

Publié le 8 juillet 2020 à 0h30 par D.M.

Bien qu’il soit à la recherche de liquidités, le FC Barcelone ne voudrait pas se séparer de Francisco Trincao, mais aussi de Pedri, refusant à cette occasion de nombreuses offres.

La crise sanitaire a causé beaucoup de dégâts aux finances des clubs. Le FC Barcelone a été durement touché et cherche désormais à renflouer ses caisses en tentant de se séparer de nombreux joueurs à l’instar de Philippe Coutinho, Jean-Clair Todibo ou encore Ivan Rakitic. Une situation qui pousse également la formation catalane à limiter son champ d’action et à repousser des dossiers d’envergure à l’image de celui de Neymar. Malgré un contexte délicat, le FC Barcelone va tout de même se renforcer lors du mercato estival puisque Francisco Trincao va rejoindre cet été la Catalogne tout comme le prometteur Pedri (17 ans). Interrogé sur ses deux joueurs, le président blaugrana Josep Maria Bartomeu n’a pas caché son enthousiasme : « L'effectif a déjà été renforcé. L'association entre les vétérans et les jeunes peut porter ses fruits. Nous avons recruté Trincao et Pedri, qui brillent actuellement dans leurs équipes. »

Le FC Barcelone souhaite conserver ses deux pépites