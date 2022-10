Foot - Mercato - OM

Mercato : Avant son transfert, Payet à un rêve avec l’OM

Publié le 18 octobre 2022 à 02h45

Arthur Montagne

Sous contrat à l’OM jusqu’en 2024, Dimitri Payet joue moins cette saison, ce qui pourrait avoir un impact sur son avenir. Néanmoins, le Réunionnais a encore des ambitions à Marseille où il veut absolument remporter son premier titre.

Alors que son contrat court jusqu'en 2024, Dimitri Payet a vu sa situation se détériorer à l'OM où il est désormais remplaçant dans l'esprit d'Igor Tudor. Conscient qu'il ne lui reste plus très longtemps à jouer au foot, le Réunionnais affiche un souhait fort.

Payet veut enfin un trophée

« Quand on joue au foot, c’est bien évidemment pour laisser une trace. J’en ai laissé peut-être une personnelle avec ce double-double (le cap des 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1), je suis le premier à le faire et ça restera là, mais c’est vrai que l’envie de soulever un trophée, de faire gagner l’OM trotte encore dans un coin de la tête, et de l’autre côté tu te dis "dépêche toi, car il te reste plus beaucoup de temps, donc allez il faut le faire." », lance-t-il au micro de Prime Video avant de poursuivre.

«Je me dis qu'il ne me reste pas beaucoup de temps»