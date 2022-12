Mercato : Avant l’Angleterre, Le Graët lâche ses vérités sur l’avenir de Deschamps

Thomas Bourseau

L’aventure entre Didier Deschamps et l’Équipe de France pourrait se poursuivre pour une onzième année et plus si affinités. En effet, le président de la Fédération française de football a expliqué que tout était encore possible pour que le sélectionneur des Bleus poursuive à son poste. Explications.

Didier Deschamps voit son contrat arriver à expiration à la fin du mois de décembre à la tête de l’Équipe de France. Ces derniers temps, Noël Le Graët affirmait qu’il fallait que les Bleus atteignent le stade des demi-finales de la Coupe du monceau Qatar pour que Deschamps puisse espérer continuer à la tête de l’équipe A de l’EDF. À présent, le président de la Fédération française de football explique que même en cas d’élimination en 1/4 de finale face à l’Angleterre samedi prochain, il y aurait alors matière à discussion.

Equipe de France : La mise au point du clan Deschamps sur le forfait de Benzema https://t.co/5E9PqsjQCZ pic.twitter.com/TxDgCPQKG4 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

Noël Le Graët ouvre la porte à la continuité de Deschamps

Au cours d’un entretien accordé au Figaro ce mardi, Noël Le Graët s’est confié sur la situation de Didier Deschamps dont le contrat arrivera à expiration à la fin de l’année civile, soit après le Mondial au Qatar. Selon le président de la Fédération française de football, le sort de Deschamps n’est pas encore scellé. « On a un objectif clair: les demi-finales. J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant (en cas d'élimination en quart de finale contre l'Angleterre), on discute. Est-ce qu'il aura envie de continuer ? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever ? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques… Dans tous les cas, on passera une petite journée à Guingamp (le fief de Noël Le Graët) et on discutera ».

Un départ de Deschamps dans un grand club ? La réponse de Le Graët

Cependant, grâce aux performances de l’Équipe de France au Qatar depuis le début de la Coupe du monde, Didier Deschamps pourrait bien voir sa cote grimper sur le marché. Un grand club prêt à chiper le sélectionneur ? Noël Le Graët sait qu’il y a un risque comme il l’a révélé au Figaro . « Justement, il faudra voir tout cela ensemble. On n'a pas parlé de ce sujet depuis notre discussion après l'Euro. Objectif demi-finale, il passe à mon bureau et c'est à lui de décider de rester ou non. C'est un poste exposé, difficile, soumis à une rude pression, il ne faut pas rêver. Il est fait pour cette fonction et je pense qu'il préfère la sélection à un club. On verra bien. Je ne peux pas m'engager pour lui ».

Deschamps intouchable en cas de victoire face à l’Angleterre