Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Au Real Madrid, tous les plans ont été chamboulés à cause de Kylian Mbappé

Publié le 16 juillet 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Pour cet été, le Real Madrid avait fait de l’arrivée de Kylian Mbappé sa priorité. Alors que l’attaquant du PSG arrivait au terme de son contrat, tout semblait indiquer qu’il allait rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti. Finalement, Mbappé a snobé la Casa Blanca pour prolonger au PSG. Un terrible coup dur pour le club de Florentino Pérez, qui n’est pas sans conséquences sur le marché des transferts. Explications.

Pendant de très longs mois, le feuilleton Kylian Mbappé a tenu en haleine les fans de football. L’été dernier, le PSG avait refusé 200M€ du Real Madrid pour le Français. Mais pour la Casa Blanca, cela n’était que partie remise puisque chez les Merengue, on était prêt à attendre la fin du contrat de Mbappé, lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022. Ainsi, au fil des mois, l’arrivée du champion du monde au Real Madrid n’a cessé de se préciser et il était quasiment acté que Kylian Mbappé allait débarquer libre à l’occasion de ce mercato estival. Cela ne s’est finalement pas passé comme prévu puisque le joueur du PSG a décidé de prolonger jusqu’en 2025.

Mercato - PSG : Le vestiaire de Galtier lâche ses vérités sur la prolongation de Mbappé https://t.co/0CsBbNPEJJ pic.twitter.com/LOkUW3o2NC — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

A cause de Mbappé, le Real a perdu Haaland

Le Real Madrid n’aura donc pas Kylian Mbappé, ni Erling Braut Haaland. Alors que le Norvégien était aussi annoncé chez les Merengue, il s’est finalement engagé avec Manchester City. Et pour cause. A l’occasion de ce mercato estival, le Real Madrid avait préféré concentrer tous ses efforts sur l’arrivée du joueur du PSG, laissant un peu de côté le dossier du Norvégien. Les Citizens en ont alors profité pour rafler la mise avec Haaland, tandis que pour le club de Florentino Pérez, on se retrouve avec rien.

Aucune recrue en attaque pour le Real Madrid

Si le Real Madrid a accueilli Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger cet été, la question est de savoir comment la Casa Blanca allait digérer les échecs Mbappé et Haaland pour son secteur offensif. Bien évidemment, Karim Benzema et Vinicius Jr sont toujours là, mais qui va les accompagner ? La réponse se trouve dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Alors que le trio offensif pourrait être complété par Rodrygo, l’entraîneur du Real Madrid a fait une annonce très claire sur la suite du mercato, assurant en conférence de presse : « Je peux vous dire que nous ne signerons personne. Nous sommes bien comme ça ».

La solution Hazard