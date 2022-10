Foot - Mercato

Mercato : Au Real Madrid, la tension monte pour un coup en or

Publié le 1 octobre 2022 à 05h45 par Thomas Bourseau

Considéré comme l’une des plus belles promesses du football anglais, Jude Bellingham (19 ans) pourrait ne pas s’éterniser au Borussia Dortmund et prendre le chemin du Santiago Bernabeu en 2023 ? Ce serait du moins la volonté du Real Madrid qui se frotterait au gratin de l’élite du football anglais.

Au cours du dernier mercato, le Real Madrid était censé frapper très fort. Comme The Daily Star l’affirmait en août 2021, le plan du président Florentino Pérez pour l’été 2022 était à la fois de recruter en tant qu’agents libres Kylian Mbappé et Paul Pogba, tout en levant la clause libératoire d’Erling Braut Haaland. Ces trois joueurs évoluent respectivement au PSG, à la Juventus et à Manchester City cette saison..

Le Real Madrid veut miser gros sur Bellingham

De quoi chambouler les plans du Real Madrid qui a finalement misé 100M€ sur Aurélien Tchouaméni et qui préparerait un autre gros coup pour l’été 2023. Comme ESPN l’a souligné vendredi, le Real Madrid serait bel et bien de la partie pour le transfert de Jude Bellingham, pour qui le Borussia Dortmund attendrait 93M€.

Le Real Madrid gêné par Manchester United, et pas seulement…