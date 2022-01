Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Au cœur des rumeurs, Cristiano Ronaldo pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 20 janvier 2022 à 12h30 par B.C. mis à jour le 20 janvier 2022 à 12h33

Alors que son avenir fait parler en Angleterre, Cristiano Ronaldo a affiché sa colère ce mercredi au moment d’être remplacé par Ralf Rangnick dès la 71e minute de jeu face à Brentford (3-1). L’entraîneur de Manchester United a tenté de mettre fin à la polémique dès la fin du match.

Désireux de quitter la Juventus l’été dernier après les résultats décevants du club turinois, Cristiano Ronaldo a pris le chemin de Manchester United. À 36 ans, le Portugais impressionne toujours et se montre indispensable à sa nouvelle équipe, avec 14 buts et 3 passes décisives en 23 apparitions. Pour autant, les Red Devils peinent à se montrer convaincants sur le plan collectif. Septième de Premier League à deux points de West Ham, quatrième, Manchester United va devoir batailler dur afin d’obtenir son ticket pour la prochaine Ligue des champions, une qualification qui pourrait se révéler déterminante pour l’avenir de Cristiano Ronaldo.

L’énorme colère de Ronaldo

En effet, Cristiano Ronaldo serait loin d’être satisfait des performances de Manchester United cette saison. Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs circulent ainsi concernant l’avenir du Portugais, n’écartant pas la possibilité de plier bagage dès l’issue de la saison. D’après The Sun , Cristiano Ronaldo se poserait déjà des questions sur la suite de son aventure chez les Red Devils , au point d’imaginer un départ si le club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Une scène devrait d’ailleurs alimenter les rumeurs prochainement. Alors que Manchester United s’est imposé contre Brentford (3-1) ce mercredi lors d’un match en retard en Premier League, Ralf Rangnick a décidé de faire sortir Cristiano Ronaldo à la 71e alors que l’équipe menait déjà 2-0. Un choix qui n’a pas du tout plu à l’ancienne star du Real Madrid, en colère, qui est sortie du terrain avec le regard noir avant de jeter son manteau au sol pour protester au moment de rejoindre le banc de touche. Dans la foulée, Ralf Rangnick est allé s’expliquer avec l’attaquant pour justifier son choix, une discussion intense au point que les deux hommes ont raté le troisième but de l’équipe mancunienne. Cristiano Ronaldo a donc du mal à cacher sa crispation à Manchester United, bien que l’entraîneur allemand ait tenté de désamorcer la polémique au micro de BT Sport .

« Je n'ai aucun problème avec Cristiano »