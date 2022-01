Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : L’énorme annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Publié le 17 janvier 2022 à 21h30 par B.C.

Récompensé ce lundi soir lors de la cérémonie The Best organisée par la FIFA pour son record de buts avec la sélection, Cristiano Ronaldo s’est prononcé sur son avenir dans le football.

À 36 ans, Cristiano Ronaldo ne veut pas entendre parler de la retraite. Arrivé à Manchester United l’été dernier en provenance de la Juventus, le Portugais s’est rapidement montré indispensable, avec 14 buts et 3 passes décisives en 21 apparitions sous le maillot des Red Devils . Cristiano Ronaldo reste ambitieux, au point que des rumeurs circulent déjà sur son avenir, et un potentiel départ de Manchester United, en difficulté cette saison. En attendant, Cristiano Ronaldo était présent à Zürich (Suisse) ce lundi soir pour recevoir un prix particulier.

« Je peux jouer encore quatre ou cinq ans »