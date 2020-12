Foot - Mercato - Atletico Madrid

Mercato - Atletico Madrid : Le message fort de Simeone sur son avenir

Publié le 30 décembre 2020 à 10h10 par La rédaction mis à jour le 30 décembre 2020 à 10h13

En fin de contrat en juin 2022, Diego Simeone pourrait-il quitter l’Atletico ? Le principal intéressé paraît en tout cas très heureux chez les Colchoneros.