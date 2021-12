Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Russie... Caïazzo et Romeyer ont un énorme choix !

Publié le 1 décembre 2021 à 10h10 par A.M.

Malgré la publication d'un premier communiqué dans lequel l'ASSE annonçait avoir refusé plusieurs offres, au moins trois projets très solides se seraient positionnés entre temps.

La vente de l'ASSE continue de faire parler. Il y a un peu plus d'une semaine, le club annonçait par le biais d'un communiqué « que les garanties juridiques et financières apportées par les candidats sont insuffisantes . » Il s'agissait des projets de Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian dont l'origine des fonds n'a donc pas pu être vérifiée avec certitude. Toutefois, dans le même communiqué Roland Romeyer et Bernard Caïazzo affichaient leur joie « de constater que de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG . » Il s'agirait de trois projets bien plus ambitieux d'un point de vue financier.

Au moins trois projets en course pour racheter l'ASSE ?