Mercato - ASSE : Vente, milliardaire... Ces nouvelles révélations sur ce projet colossal !

Publié le 27 novembre 2021 à 21h10 par D.M.

Le cabinet KPMG aurait retenu un projet porté par l'un des hommes les plus riches de la planète. Son identité demeure un mystère, mais de nouveaux éléments apparaissent sur ce dossier.

Mandaté par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour sélectionner les meilleurs projets, le cabinet KPMG a rendu ses conclusions le 23 novembre dernier. Un temps annoncé comme les favoris pour racheter l'ASSE, Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier ont été écartés. Cependant, le cabinet d’audit aurait retenu quatre dossiers dont l’un est porté par l’un des hommes les plus riches de la planète. Ce candidat, dont l’identité n’a pas encore été dévoilé, se serait présenté « avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG. »

Un milliardaire russe bientôt à l'ASSE ?