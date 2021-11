Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, avenir... Caïazzo a pris une décision radicale !

Publié le 14 novembre 2021 à 22h30 par D.M.

Une fois la vente de l'ASSE entérinée, Bernard Caïazzo devrait quitter définitivement le club stéphanois et se consacrer à ses sociétés basés à Dubaï.

En avril dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient leur envie de passer la main et de vendre l’ASSE. Les deux dirigeants stéphanois ont mandaté le cabinet KPMG pour sélectionner les meilleurs projets. Les candidats ont transmis dernièrement leur meilleure offre au cabinet, qui devra « donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers » avant le 23 novembre prochain. Président du Directoire, Roland Romeyer espère boucler ce dossier avant la fin du mois de décembre : « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club ».

Caïazzo veut se retirer de l'ASSE