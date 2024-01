Mercato - ASSE : Une opportunité inespérée se présente, des transferts sont annoncés !

La rédaction

En retard dans ses objectifs fixés en début de saison, l'ASSE s'active durant le mercato hivernal pour apporter un peu de renfort en vue de la deuxième partie de saison. Après s'être offert les services d'Irvin Cardona, le club stéphanois ne serait pas contre d'autres arrivées cet hiver, d'autant que l'ASSE est actuellement amputé de trois joueurs partis disputés la CAN.

Désireuse de remonter au plus vite en Ligue 1, l'ASSE a pris un sacré retard dans ses objectifs fixés par Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts , cet été. Actuellement 7e de Ligue 2 à mi-parcours, le club stéphanois compte bien profiter du mercato d'hiver pour aborder sous les meilleurs auspices la deuxième partie de saison.

3 joueurs de l'ASSE actuellement à la CAN

Surtout que l'ASSE ne pourra pas compter sur la présence de toutes ses forces vives lors de la réception de Laval ce samedi (15h). En effet, Ibrahim Sissoko (Mali), Dylan Batubinsika (RDC) et Karim Cissé (Guinée) ont été retenus par leurs sélections respectives pour disputer la CAN en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février) et seront donc absents plusieurs semaines. De fait, après s'être récemment attaché les services d'Irvin Cardona, les Verts garderont un regard avisé sur l'évolution du mercato hivernal.

«On ne peut pas se permettre de passer à côté d'une opportunité»