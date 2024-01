Mercato - FC Nantes : Le club annonce la couleur pour ce transfert

La rédaction

Miné par les blessures à répétition et une mise à pied suite à des propos peu corrects envers son ancien entraîneur Pierre Aristouy, Fabien Centonze n'a disputé que trois matchs cette saison. De par son manque de condition physique et ses conflits avec la direction, les Canaris ne le retiendront pas cet hiver. Le directeur général du club, Franck Kita, a fixé son prix à 6M€.

Le FC Nantes enclin à un départ de Centonze cet hiver

Un rendement loin d'être suffisant aux yeux des dirigeants nantais. Ainsi, comme l'a récemment annoncé Ouest-France , le FC Nantes ne retiendra pas l'ancien Messin, sous contrat avec les Canaris jusqu'en juin 2027, en cas d'offre alléchante cet hiver.

Le prix de Centonze est fixé à 6M€