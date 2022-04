Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle date est fixée pour la vente du club !

Publié le 14 avril 2022 à 1h15 par A.M.

Malgré la lenteur du processus de vente de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pas renoncé à cette idée, mais rien ne devrait se décanter avant la fin de la saison.

Depuis un an, l'AS Saint-Etienne est officiellement en vente. Cependant, ce dossier ne s'est jamais décantée bien que plusieurs candidats se soient manifestés ces derniers mois à l'image du prince cambodgien Norodom Ravichak, du milliardaire russe Sergei Lomakin, du fonds d'investissement américain 777 Partners ou encore des projets locaux de d'Olivier Markarian et Serge Bueno. Mais aucun de ces projets n'a abouti. Malgré tout, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'auraient pas renoncé à l'idée de vendre l'ASSE.

Pas de vente avant la fin de la saison ?