Mercato - ASSE : Une incroyable opportunité à 0€ se présente à Dupraz !

Publié le 16 décembre 2021 à 22h10 par D.M.

Sans club depuis son départ de Strømsgodset IF, Prosper Mendy aurait proposé ses services à l'ASSE. Un profil, qui ne laisse pas insensible en interne.

« J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner . » Alors que plusieurs joueurs vont se rendre au Cameroun pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Pascal Dupraz espère pallier ces départs lors du prochain mercato hivernal. Le nouvel entraîneur de l’ASSE aurait activé plusieurs pistes, dont certaines menant à des joueurs libres comme Hatem Ben Arfa.

Le profil de Prosper Mendy proposé à l'ASSE