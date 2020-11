Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un très gros dossier de Puel relancé par... l'OL ?

Publié le 19 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un attaquant dans les prochaines semaines, l'ASSE se serait positionnée sur Islam Slimani, mais l'OL pourrait bien revenir à la charge pour l'attaquant algérien.

Depuis le début de saison, le point faible de l'AS Saint-Etienne semble avoir été identifié. En effet, aucun numéro 9 titulaire ne se dégage. Charles Abi est encore jeune tandis que Jean-Philippe Krasso peine à s'imposer au très haut niveau. Romain Hamouma offre certes une solution à ce poste, mais il est plus à l'aise sur un côté. C'est la raison pour laquelle Claude Puel avait tenté d'obtenir le prêt de M'Baye Niang, en vain, et aurait sondé Leicester pour Islam Slimani comme le révélait L'Equipe .

L'OL pourrait relancer Slimani