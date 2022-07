Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joueur réclame son transfert

Publié le 9 juillet 2022 à 16h00 par Hugo Ferreira

Alors que l’AS Saint-Étienne a été reléguée en Ligue 2, plusieurs changements vont avoir lieu dans l’effectif. Laurent Batlles a déjà obtenu des renforts, mais celui-ci devrait perdre d’autres éléments. Mahdi Camara aimerait notamment partir, toutefois, aucune offre n’a encore été reçue pour le milieu de terrain de 24 ans.

L’AS Saint-Étienne va devoir remodeler son effectif lors de ce mercato estival. En effet, les Verts évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, et espèrent pouvoir remonter le plus rapidement possible. Wahbi Khazri, Arnaud Nordin ou encore Romain Hamouma sont partis, tandis que Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon ont rejoint l’effectif de Laurent Batlles. Les changements ne sont cependant pas terminés, puisque d’autres éléments pourraient faire leurs valises, à commencer par Mahdi Camara.

Mercato - ASSE : La grosse annonce de Perrin sur le transfert d'un attaquant https://t.co/yoWXZ266m8 pic.twitter.com/pYcjKd0aYy — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Mahdi Camara veut quitter l'ASSE

Si Laurent Batlles compte bien sur Mahdi Camara pour la prochaine saison, le milieu de terrain de 24 ans ne souhaiterait pas s’éterniser à l’AS Saint-Étienne, selon les information du Progrès . En effet, celui-ci souhaiterait partir lors de ce mercato estival, et les Verts doivent déjà se pencher sur sa succession. Tristan Dingomé est alors ciblé, toutefois, le natif de Martigues est encore loin d’être parti, puisqu’aucune offre ne le concernant a été reçue.

Aucune offre n’a été reçue pour Camara