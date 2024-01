Mercato - ASSE : Un problème avec le dernier transfert ?

Arnaud De Kanel

Dimanche, l'ASSE a officialisé la venue d'un nouvel ailier gauche en la personne de Nathanaël Mbuku. Néanmoins, son contrat n'a toujours pas été homologué comme l'a annoncé Olivier Dall'Oglio en conférence de presse ce lundi. Malgré tout, le coach des Verts a bon espoir que le problème soit réglé avant mardi et la rencontre face à Pau.

L'ASSE fait son marché du côté de Augsbourg cet hiver. Après Irvin Cardona, c'est Nathanaël Mbuku qui a rejoint le Forez. Le jeune ailier de 21 ans débarque en prêt sans option d'achat et il est très attendu suite à la blessure de Stéphane Diarra. Mais il pourrait ne pas être disponible pour le match de mardi face à Pau car son contrat n'a toujours pas été homologué.

«On saura dans la journée si son contrat est homologué»

Olivier Dall'Oglio a fait le point ce lundi en conférence de presse et il a plutôt bon espoir que le problème soit réglé rapidement. « On saura dans la journée si son contrat est homologué et si on ne le sait pas aujourd'hui, on le saura demain. Cela ne dépend plus de nous mais de la Fédération Allemande de Football. C'est juste administratif, normalement il n'y aura pas de souci. Si son contrat est homologué, il sera dans le groupe, il est apte. Il a fait des entrainements, des matchs amicaux, pas en entier, mais j’avais vu une vidéo d’un de ses derniers matchs et il avait mis du peps. Ça m’a rassuré », a confié le coach de l'ASSE, ravi de l'arrivée de Nathanaël Mbuku.

«C'est un profil qui va nous faire du bien»