Mercato - ASSE : Un nouveau transfert se précise en attaque

Publié le 8 août 2022 à 22h00 par Quentin Guiton

Si l’ASSE veut recruter deux attaquants dont un numéro 9 d’ici la fin du mercato, les Verts doivent avant tout vendre pour alléger sa masse salariale. Des joueurs ont donc été invités à se trouver une porte de sortie, comme Charles Abi (22 ans). Ce dernier serait d’ailleurs bel et bien dans le viseur de Valenciennes, mais un accord n'aurait pas encore été trouvé…

« On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... » avait déclaré le coach stéphanois Laurent Batlles à l’issue du match nul face à Nîmes (1-1). Mais avant d’acheter, l’ASSE va devoir vendre…

L’ASSE doit alléger sa masse salariale

En effet, la descente de l’ASSE en Ligue 2 a été brutale, et a aussi eu des conséquences sur la situation économique du club. Ainsi, pour alléger sa masse salariale, le club du Forez s’est déjà séparé de gros éléments comme Denis Bouanga par exemple. Mais même avec ces départs, le club doit encore vendre. Ainsi, d’après Le Progrès , trois joueurs ont déjà été invités à aller voir ailleurs : Adil Aouchiche, Harold Moukoudi et Charles Abi. Ce dernier serait ciblé par Valenciennes et Arouca.

