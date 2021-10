Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un indésirable de Puel se lâche sur son départ…

Publié le 3 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec l’ASSE en juin dernier, Mathieu Debuchy souhaitait prolonger avec les Verts et regrette amèrement son départ.

Aujourd’hui joueur de Valenciennes où il s’est engagé jusqu’en juin 2023, Mathieu Debuchy (36 ans) aurait pourtant souhaité poursuivre l’aventure avec l’ASSE. Arrivé en fin de contrat à l’issue de la saison dernière, l’ancien latéral droit d’Arsenal s’est longuement confié sur son départ au micro de France Bleu et affiche ses grands regrets.

« Ça a été le choix du coach… »