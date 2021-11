Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros projet fait un retour inattendu pour la vente du club !

Publié le 24 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors qu'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier semblent hors-course pour la vente de l'ASSE, un fonds d'investissement américain aurait à l'inverse fait son grand retour dans les négociations.

Le processus de vente de l'ASSE a été reporté comme l'ont annoncé Bernard Caïazzo et Roland Romeyer par le biais d'un communiqué. « Les garanties d’investissement dans le développement du club ou les garanties de l’origine des fonds n’ont pas été apportées à ce jour. Aucun des candidats ne peut donc entrer en négociation exclusive », explique le communiqué. Les candidats évoqués sont Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier, appuyé chacun par des fonds étrangers, qui n'ont pas répondu aux exigences de KPMG, le cabinet d'audit chargé d'éplucher les offres et juger la solvabilité des candidats.

Terrapin Partners refait surface