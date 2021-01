Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros danger pour cette priorité pour Claude Puel ?

Publié le 18 janvier 2021 à 12h00 par T.M.

A l’ASSE, on garderait espoir pour l’arrivée de Mostafa Mohamed. Toutefois, il faudrait faire attention à la concurrence.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, les négociations entre l’ASSE et le Zamalek se sont clairement compliquées pour Mostafa Mohamed. L’arrivée de l’attaquant égyptien pourrait finalement ne jamais se concrétiser. Mais dans le Forez, on ne baisserait pas les bras. En effet, selon les informations du Progrès , malgré les récentes difficultés rencontrées entre les deux clubs, le contact ne serait pas rompu et dans le Forez, on garderait espoir de recruter Mostafa Mohamed. Mais pour cela, il faudra faire vite.

Un trouble-fête nommé Galatasaray ?