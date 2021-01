Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel passe à l’attaque pour une piste de l’OM !

17 janvier 2021

Alors que l’ASSE a vu le dossier Mostafa Mohamed prendre un inattendu tournant, le club stéphanois s’orienterait vers une autre piste. Tandis que l’OM est parti à l’assaut d'Arkadiusz Milik, les Verts s’intéresseraient à Christian Kouamé, l’attaquant de la Fiorentina, anciennement sur les tablettes du club phocéen.

Alors que le 10 Sport vous révélait il y a quelques jours l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Mostafa Mohamed, le club stéphanois prendrait une toute autre direction pour recruter un attaquant de pointe. Les négociations se passent de plus en plus mal en Egypte. Après une déclaration de Roland Romeyer, le président des Verts, le Zamalek FC et le joueur de 23 ans ont presque rompu tout contact avec le pensionnaire de Ligue 1. Depuis, le responsable de la cellule de recrutement, Jean-Luc Buisine, rame pour tenter d’apaiser les tensions entre les deux parties. Par conséquent, l’ASSE s’orienterait vers d’autres joueurs pour apporter un peu de renfort offensif à Claude Puel. Et une ancienne piste de l’OM pourrait resurgir.

Kouamé dans le viseur de l'ASSE