Mercato - ASSE : Un départ imminent pour ce gardien de Dupraz ?

Publié le 2 février 2022 à 22h15 par T.M.

Bien que le mercato estival ait fermé ses portes en France, cela pourrait encore bouger à l’ASSE dans le sens des départs.

Cet hiver, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, l’ASSE est allée chercher Paul Bernardoni à Angers. Prêté, le portier de 24 ans est ainsi venu pallier l’absence d’Etienne Green, blessé et encore éloigné des terrains pour quelques semaines. Mais forcément, cela est venu redistribuer les cartes dans la hiérarchie des gardiens et c’est Stefan Bajic qui en fait les frais. Désormais, le gardien de l’ASSE se retrouve numéro 3 et bien qu’il n’ait pas réussi à faire ses valises avant la clôture du mercato hivernal, un départ pourrait encore intervenir.

Direction Pau ?

En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Stefan Bajic pourrait ne pas terminer la saison du côté de l’ASSE. D’ici peu, le gardien stéphanois pourrait s’envoler pour Pau, où il devrait être prêté en tant que joker médical. Affaire à suivre…