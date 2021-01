Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Puel fait une annonce pour son avenir !

Publié le 6 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Mathieu Debuchy a reconnu qu'il n'avait reçu aucune offre pour prolonger son bail alors que son contrat prend fin en juin prochain.

L'AS Saint-Etienne est sur tous les fronts en coulisses pour le mercato. Malgré tout, Claude Puel aura également plusieurs dossiers à gérer en interne compte tenu de l'échéance proche de nombreux contrats. C'est notamment le cas de Mathieu Debuchy dont le bail s'achève en juin prochain. L'ancien joueur du LOSC, qui s'est imposé comme un cadre des Verts cette saison, a d'ailleurs évoqué sa situation.

«Je ne me prends pas la tête avec mon avenir»