Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Trois gros départs déjà actés chez les Verts ?

Publié le 26 mars 2022 à 15h10 par A.M.

Bien que la priorité de l'ASSE soit d'assurer son maintien, en coulisse, plusieurs départs seraient en préparation, et non des moindres.

La fin de saison de l'AS Saint-Etienne s'annonce très chaude et très tendue. Et pour cause, bien que les Verts aient redressé la barre depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, qui a remplacé Claude Puel, le maintien est loin d'être assuré. Avec 27 points, l'ASSE occupe pour l'instant la place de barragiste avec quatre unités d'avance sur le FC Metz et seulement deux de retard sur Troyes, 15e. Par conséquent, tout reste possible, mais bien que le maintien reste la priorité absolue, plus départs se prépareraient en coulisse.

Bouanga, Camara et Gourna-Douath sur le départ ?

En effet, selon les informations de Mohamed Touchache-Ter, trois départs seraient déjà en bonne voie pour l'été prochain. Ainsi, Denis Bouanga devrait partir trois ans après son arrivée et alors que son contrat s'achève en juin 2023. De leur côté, Madhi Camara et Lucas Gourna-Douath sont très convoités sur le marché. Ils font d'ailleurs partie des joueurs qui possèdent une valeur marchande intéressante au sein de l'effectif de l'ASSE, ce qui pourrait permettre aux Verts de renflouer leur caisse, surtout en cas de descente de Ligue 2.