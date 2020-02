Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier serait fixé pour son avenir !

Publié le 23 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Écarté par Claude Puel du groupe pour la réception de Reims ce dimanche, Stéphane Ruffier ne devrait plus arborer la tunique de l’ASSE jusqu’à la fin de la saison avant d’être transféré.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 18 février dernier, Claude Puel cherche à rajeunir l’effectif de l’ASSE. En ce sens, l’entraîneur du club stéphanois prépare le prochain mercato au cours duquel Stéphane Ruffier aurait des chances de dire adieu à Geoffroy Guichard, lui qui a été écarté du groupe qui accueillera ce dimanche après-midi à 15h le Stade de Reims par Puel. Et ce choix devrait s’inscrire dans la durée.

Ruffier écarté jusqu’à juin puis vendu ?