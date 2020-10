Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros effort financier pour le départ de Stéphane Ruffier ?

Publié le 1 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Ecarté du groupe depuis plusieurs semaines, l'ASSE cherche toujours une porte de sortie à Stéphane Ruffier, et pourrait même faciliter son départ vers Dijon cet été.

Après une fin de saison dernière et un été mouvementé, Stéphane Ruffier a été écarté du groupe professionnel par Claude Puel. L’international français, qui n’a pas accepté de prendre le poste de doublure de Jessy Moulin, est parti au clash avec son entraîneur plusieurs fois au cours de l’été, et chercherait désormais désespérément une porte de sortie, son contrat avec l'ASSE expirant dans un an. Alors qu’il a fêté ses 34 ans le 27 septembre dernier, le portier français aurait été proposé à Dijon par son club. En difficulté cette saison avec 1 point en 5 rencontres, les dijonnais ont perdu leurs deux gardiens, Alfred Gomis (Rennes) et Alex Runarsson (Arsenal) en l’espace d’une dizaine de jours, et cherchent ainsi activement à pallier ces départs.

L'ASSE pourrait le lâcher en prenant une partie du salaire