Mercato - ASSE : Sablé envoie un message fort à cet indésirable de Puel !

Publié le 9 décembre 2021 à 20h10 par D.M.

Chargé d'assurer l'intérim à l'ASSE, Julien Sablé a tenu à envoyer un message à Ignacio Ramirez, prêté jusqu'à la fin de la saison et mis de côté par Claude Puel.

Il est l’unique recrue estivale de l’ASSE. A la recherche d’un avant-centre, le club stéphanois a accueilli Ignacio Ramirez sur les conseils de Jean-Luc Buisine. Mais Claude Puel, en conflit avec le responsable de la cellule de recrutement, n’a pas hésité à mettre de côté l’attaquant uruguayen, prêté par Liverpool FC Montevideo jusqu’à la fin de la saison. Selon But Football Club , Ignacio Ramirez envisagerait de rompre son contrat de prêt en raison de sa situation, mais Julien Sablé pourrait bien relancer sa carrière à l'ASSE.

« Il faut qu'il s'acclimate »