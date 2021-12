Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel à l'origine d'un coup de tonnerre pour cette recrue estivale ?

Publié le 7 décembre 2021 à 1h00 par D.M.

Arrivé à l'ASSE lors du dernier mercato estival, Ignacio Ramirez envisageait de claquer la porte. Mais l'attaquant uruguayen pourrait revenir sur sa décision après le départ de Claude Puel.

L’ASSE et Claude Puel, c’est terminé. Le club stéphanois a annoncé la mise à pied du technicien français après la lourde défaite de son équipe face à Rennes ce dimanche (0-5). Un départ, qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’avenir d’Ignacio Ramirez. Arrivé cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Liverpool FC Montevideo, l’attaquant uruguayen ne rentrait pas dans les plans de Claude Puel et avait songé à claquer la porte dès le mois de janvier.

Ignacio Ramirez prêt à revenir sur sa décision ?