Mercato - ASSE : Un gros départ se précise pour cet été !

Publié le 8 juin 2020 à 11h45 par La rédaction

En froid avec Claude Puel, Stéphane Ruffier serait bien parti pour quitter l'ASSE dès cet été.

L’idylle entre l’ASSE et Stéphane Ruffier se termine mal. Au poste depuis 9 ans chez les verts, le gardien tricolore serait parti au clash avec sa direction et avec son entraîneur Claude Puel. Le coach ne le considère plus comme le numéro 1 et Ruffier se retrouve gentiment poussé vers la sortie par la direction de l’ASSE : « J'ai eu une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy démarrera la saison. (...) Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. Nous étudierons, s'il le souhaite, toute possibilité qui se présentera », a confié Puel dans un entretien au Progrès . Un choix qui n’a pas plus au principal intéressé et Stéphane Ruffier pourrait d'ailleurs prendre une décision radicale sur son avenir à l'ASSE.

Un probable départ de Ruffier ?