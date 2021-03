Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tente un très joli coup en Ligue 2 !

Publié le 4 mars 2021 à 14h10 par A.M.

Toujours à l'affût de jolis coups abordables d'un point de vue financier, l'ASSE s'intéresserait à Jim Allevinah (26 ans) qui réalise une très belle saison en Ligue 2 avec Clermont.

A la lutte pour le maintien en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne ne changera pas de stratégie pour son recrutement. En effet, depuis l'arrivée de Claude Puel, les Verts cherchent à recruter de jeunes talents à moindre coûts afin de bâtir leur projet sur des joueurs prometteurs. Dans cette otique, l'ASSE scrute différents marchés comme en Europe de l'Est ou en Afrique, mais également en Ligue 2, championnat qui regorge de talents.

L'ASSE dans le coup pour Jim Allevinah ?