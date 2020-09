Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel sur le point de prendre une énorme décision avec Fofana !

Publié le 14 septembre 2020 à 22h45 par D.M.

Courtisé par Leicester, Wesley Fofana ne verrait pas d’un mauvais œil un départ cet été. Mais l’ASSE compte sur son défenseur et n’a pas l’intention de le laisser filer.

Wesley Fofana pourrait être au cœur d’un bras de fer. Formé à l’ASSE, Wesley Fofana n’est pas opposé à un départ cet été. Interrogé sur son avenir, le défenseur avait admis qu’il ne restait pas insensible à l’intérêt de Leicester qui aurait formulé une offre de 30M€ : « J’ai toujours rêvé de jouer en Angleterre (…) Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie Je suis conscient de prendre un risque en partant tôt à l'étranger, mais je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu'il me veut vraiment. Ce n'est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre de défenseurs centraux est immense. C'est un vrai projet sportif. »

Puel compte sur Fofana