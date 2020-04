Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s’enflamme pour la prolongation de cette pépite !

Publié le 23 avril 2020 à 16h57 par J.-G.D. mis à jour le 23 avril 2020 à 16h58

Claude Puel ne cache pas sa satisfaction suite à la prolongation de Charles Abi jusqu’en 2024.