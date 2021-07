Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel proche de boucler un joli coup à 0€ ?

Publié le 3 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que l’ASSE s'intéresserait à Wajdi Kechrida, le Tunisien pourrait débarquer chez les Verts dans les prochains jours.

Bientôt un mois que le mercato estival a débuté, et toujours pas recrue pour l’ASSE. En grande difficulté financière, Saint-Etienne va devoir être malin pour renforcer l’effectif de Claude Puel. L'entraîneur français a malgré tout fixé quelques priorités, et compte notamment sur l'arrivée d'un latéral droit. Après le départ de Mathieu Debuchy, qui n’a pas été prolongé, les Verts se sont mis à la recherche de son successeur. Et il pourrait se trouver en Tunisie…

Kechrida à Saint-Etienne dans les prochains jours ?