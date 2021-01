Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel jette un gros froid sur l’avenir d’un cadre…

Publié le 23 janvier 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’ASSE, Romain Hamouma ne semble pas parti pour prolonger dans l’immédiat comme l’a expliqué Claude Puel.

Alors qu’il fait désormais partie des éléments les plus anciens de l’ASSE avec une arrivée dans le Forez en 2012, Romain Hamouma (33 ans) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. L’attaquant tricolore, auteur d’une saison très honorable avec les Verts (4 buts, 1 passe décisive en Ligue 1), arrivera en fin de contrat en juin prochain, et son avenir à l’ASSE semble s’assombrir au fil des mois. Interrogé en conférence de presse vendredi, Claude Puel a d’ailleurs affiche un discours assez pessimiste sur le dossier Hamouma.

« Il n’y a pas de discussions »